Зеленский подтвердил встречу с представителями британской разведки: о чем говорили

По словам президента, в MI6 считают проблемой Украины то, что ее СМИ "финансируются не только украинцами"

Президент Владимир Зеленский подтвердил встречу в Великобритании с представителями Секретной разведывательной службы MI6, но опроверг информацию о некоторых ее деталях, которая появилась в украинских СМИ.

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"У нас была встреча в офисе МИ-6. К сожалению, не всю информацию я могу озвучивать. То есть это государственные дела. Я прочитал о том, что пишут о составе этой встречи. Во-первых, там был другой состав", – сказал Зеленский.

По его словам, на встрече вообще не рассматривался "вопрос, который, по версии некоторых украинских СМИ, будто бы поднимался на этой встрече". Он не уточнил, какой именно из трех вопросов, о которых появилась информация в СМИ, имеет в виду.

"Из всего объема вопросов с нашей долгой двухчасовой встречи большинство составляла информация о помощи и защите нашего суверенитета и территориальной целостности. Детали я не могу распространять", – сказал президент.

В частности, одна из тем обсуждения качалась противодействия дезинформации и фейковым новостям.

"Они как раз сказали, что у нас большая проблема с тем, что СМИ финансируются не только украинцами. Что в Украине, к сожалению, многие из тех телеканалов, которые мы с вами знаем, финансируются различными группами", – сказал Зеленский.

Ранее издание ZN.ua со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский в ходе недавней рабочей поездки в Великобританию провел закрытую встречу с новым главой MИ-6 Ричардом Муром.

По данным источника, на закрытой встрече, в которой с украинской стороны, кроме президента, участвовал глава СБУ Иван Баканов (но отсутствовали представители ОП), главой МИ-6 обсуждались три основные темы:

атаки украинской власти на антикоррупционные органы в Украине и стремление офиса президента взять под свой контроль САП, НАБУ, Офис генерального прокурора, а также судебные инстанции;

ситуация на востоке и действия России.

третья (относящаяся, в том числе и к российской тематике) – окружение Зеленского, не только официальное, но и неформальное, имеющее значительное влияние на президента.

Источник объяснил, что закрытость встречи была продиктована как раз обсуждением персон из окружения Зеленского, поскольку британцы видят, как "уплывает информация из Украины".

Вадим Ребрина

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