Шеф разведки Британии предупредил Зеленского об утечках информации – СМИ

Пресс-служба Офиса президента не сообщала о встрече Владимира Зеленского с главой британской разведки Ричардом Муром

Президент Владимир Зеленский в ходе недавнего визита в Великобританию провел закрытую встречу с новым главой MИ-6 Ричардом Муром, о которой не сообщалось официально. Об этом пишет ZN.ua со ссылкой на источники.

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Издание отмечает, что именно шефу британской внешней разведки поручили донести Зеленскому месседжи, которые по ряду причин не хотел озвучивать премьер Борис Джонсон.

По данным источника, на закрытой встрече, в которой с украинской стороны, кроме президента, участвовал глава СБУ Иван Баканов (но отсутствовали представители ОП), главой МИ-6 обсуждались три основные темы:

атаки украинской власти на антикоррупционные органы в Украине и стремление офиса президента взять под свой контроль САП, НАБУ, Офис генерального прокурора, а также судебные инстанции;

ситуация на востоке и действия России.

третья (относящаяся, в том числе и к российской тематике) – окружение Зеленского, не только официальное, но и неформальное, имеющее значительное влияние на президента.

Источник объяснил, что закрытость встречи была продиктована как раз обсуждением персон из окружения Зеленского, поскольку британцы видят, как "уплывает информация из Украины".

8 октября в Лондоне состоялась встреча Зеленского и Джонсона.

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Арина Толина

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