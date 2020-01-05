Офис президента: Зеленский поехал в Оман с семьей за свой счет

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский поехал в Оман с семьей за свой счет. Об этом сообщает Офис президента в Facebook.

"Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства. Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне", - говорится в сообщении.

По данным Офиса, Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество стран, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций в Украину.

В 2018 году Оман упростил визовый режим с Украиной.

В октябре 2019 года Объединенные Арабские Эмираты и Маршалловы острова были исключены из списка юрисдикций, с которыми ЕС не сотрудничает в сфере налогообложения. В черном списке налоговых юрисдикций остаются девять стран: Американское Самоа, Белиз, Фиджи, Гуам, Оман, Самоа, Тринидад и Тобаго, Виргинские острова США и Вануату.

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