Зеленский о Богдане в Сен-Тропе на День независимости: Он не прав

Владимир Зеленский и Андрей Богдан (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский заявил, что глава Офиса президент Андрей Богдан был не прав, когда провел День независимости 24 августа в Сен-Тропе. Об этом он сказал в интервью телеканалу 1+1, которому отчитался о своих первых 100 днях работы в качестве президента.

"Во-первых, что там было - Богдан пошел в отпуск, я даже не знал, куда он едет, это не мое дело. Он ушел в отпуск, и это было не 24-го. Это важно понимать, что он не приехал именно в День Независимости в Сен-Тропе. Он поехал за четыре или за пять дней. Это его отпуск официальный. Мы договорились - я подписал отпуск, есть бумаги", - сказал Зеленский.

Президент утверждает, что позвонил Богдану и сказал ему, что он не прав.

"Он не мог быть, как один из реальных, мощных людей во власти, и второй человек после меня сейчас, когда еще нет правительства, и он не имеет права на День независимости твоей страны в Сен-Тропе гулять. Я думаю, что он не прав. Нарушал ли он закон? Да, не нарушал. Но я думаю, что не все законами меряется", - заявил Зеленский .

По информации 1+1, Богдан провел День независимости Украины на элитном курорте во Франции, празднуя свадьбу друзей-юристов.

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