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Зеленский показал, что он находится в Киеве: видео

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 19:13

Президент Владимир Зеленский опубликовал на своем Телеграм-канале видео, которое показывает, что он остается в Киеве.

Рядом с Зеленским стояли глава Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль, глава фракции Слуги народа Давид Арахамия и советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Всем добрый вечер. Лидер фракции тут, глава Офиса президента тут, премьер-министр Шмыгаль тут, Подоляк тут, президент тут. Все мы тут. Наши военные тут. Граждане общества тут. Все мы тут. Защищаем нашу независимость, наше государство. И так будет и дальше. Слава нашим защитникам, слава нашим защитницам. Слава Украине!" – сказал Зеленский.

"Героям слава!", – ответили ему.

Наталия Медведева
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Владимир Зеленский война киев
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