Кличко – киевлянам: Без паники. Оставайтесь дома и держите наготове "тревожный чемодан"
Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы оставаться дома и держать наготове "тревожный чемодан", документы и необходимый минимум вещей, чтобы оперативно, при необходимости, добраться до укрытия.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Дорогие киевляне! Украина атакована агрессором. Грохот снарядов слышен и в Киеве. Самый страшный враг сейчас – паника. Не теряем выдержки", – написал Кличко.
Мэр призвал оставаться дома всех, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города.
"Городские власти в столице. Мы продолжаем обеспечивать работу города. Держимся! Мы должны устоять!" – сказано в сообщении.
- Сегодня в 5 утра Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.
Читайте также: Байден: Путин выбрал войну против Украины, вся ответственность за смерти – на России
Комментарии