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Кличко – киевлянам: Без паники. Оставайтесь дома и держите наготове "тревожный чемодан"

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 06:51
Кличко – киевлянам: Без паники. Оставайтесь дома и держите наготове
Виталий Кличко (Фото с личной страницы в Facebook)

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы оставаться дома и держать наготове "тревожный чемодан", документы и необходимый минимум вещей, чтобы оперативно, при необходимости, добраться до укрытия.

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"Дорогие киевляне! Украина атакована агрессором. Грохот снарядов слышен и в Киеве. Самый страшный враг сейчас – паника. Не теряем выдержки", – написал Кличко.

Мэр призвал оставаться дома всех, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города.

"Городские власти в столице. Мы продолжаем обеспечивать работу города. Держимся! Мы должны устоять!" – сказано в сообщении.

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Оксана Житнюк
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