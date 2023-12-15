Зеленский пообещал "исправить ошибку" с чиновниками, считающими, что война "где-то там"

Владимир Зеленский (скриншот)

Президент Владимир Зеленский пообещал "исправить ошибку" в отношении представителей государственной или городской власти, которые думают, что война "где-то там", и можно пренебрегать оборонными потребностями страны. Об этом он заявил на состоявшемся во Львове заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

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Он подчеркнул, что на сегодняшний день жизнь любого общества и жизнь каждого человека – является одной и той же жизнью Украины, которую нужно защитить от агрессии России.

"И если кто-то на любой должности то ли в государстве, то ли в органах местного самоуправления почему-то считает, что война – она "где-то там", а он якобы может заниматься чем угодно другим – скажем так, приоритетным вопросом, – то это большая ошибка, которую нужно исправить. И которую мы исправим", – заявил президент.

Он отметил, что главная задача сейчас – оборона государства.

"Если кто-то не знает деталей, которые у нас на фронте, что происходит, и забыл, с кем у нас, к сожалению, такое соседство, я хочу вам всем напомнить: оборона – номер один. Люди не забудут, люди не простят, особенно те люди, чьи дети похоронены", – сказал Зеленский.

Президент говорил обобщенно и имен не называл, однако, вчера, 14 декабря, в СМИ и соцсетях активно распространяли скандальное заявление главы фракции Европейская солидарность в Киевском горсовете Владимира Прокопива. Во время голосования за бюджет столицы он сказал, что Киеву не следует ориентировать городской бюджет на войну. По его мнению, делать это должно государство, а "города должны жить своей жизнью" и направлять средства на отопление, холодную и горячую воду и прочее.