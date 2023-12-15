Зеленський пообіцяв "виправити помилку" з посадовцями, які вважають, що війна "десь там"

Володимир Зеленський (Скриншот)

Президент Володимир Зеленський пообіцяв "виправити помилку" щодо тих представників державної або міської влади, які думають, що війна "десь там", і можна нехтувати оборонними потребами країни. Про це він заявив на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України, що відбулося у Львові.

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Він наголосив, що сьогодні життя будь-якої громади й життя кожної людини – є одним і тим самим життям України, яке треба захистити від агресії Росії.

"І якщо хтось на будь-якій посаді чи то в державі, чи то в органах місцевого самоврядування чомусь вважає, що війна – вона "десь там", а він нібито може займатися чим завгодно іншим – скажімо так, пріоритетним питанням, – то це велика помилка, яку треба виправити. І яку ми виправимо", – заявив президент.

Він зазначив, що головне завдання наразі – оборона держави.

"Якщо хтось не знає деталей, які в нас на фронті, що відбувається, і забув, із ким у нас, на жаль, таке сусідство, я хочу вам усім нагадати: оборона – номер один. Люди не забудуть, люди не пробачать, особливо ті люди, чиї діти поховані", – сказав Зеленський.

Президент говорив узагальнено й імен не називав, проте вчора, 14 грудня, у ЗМІ і соцмережах активно поширювали скандальну заяву голови фракції Європейська солідарність у Київській міськраді Володимира Прокопіва. Під час голосування за бюджет столиці він сказав, що Києву не варто орієнтувати міський бюджет на війну. На його думку, робити це повинна держава, а "міста мають жити своїм життям" і спрямовувати кошти на опалення, холодну і гарячу воду тощо.