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13.07.2019, 17:48

Зеленский: Попрошу Гройсмана уволить главу Укртрансбезопасности

Зеленский: Попрошу Гройсмана уволить главу Укртрансбезопасности - Фото
Михаил Ноняк (фото - facebook.com/mihaylo.nonyak)

Президент резко отреагировал на доклад о фактах коррупции среди инспекторов Укртрансбезопасности

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Одесскую область, кроме увольнения и.о. главы ГФС Власова, потребовал увольнения таможенников, "в отношении которых имеется информация об участии в контрабандных схемах", а также главы Укртрансбезопасности Михаила Ноняка.

Как передает Укринформ, на совещании по развитию морских портов и.о. главы Одесской ОГА Светлана Шаталова о фактах коррупции среди инспекторов Укртрансбезопасности.

Замминистра инфраструктуры Владимир Лавренюк заявил, что в Кабмин направлено три представления на увольнение главы этого ведомства Ноняка. "К сожалению, недавно он был отстранен только на три месяца, пока шло очередное расследование", - сказал Лавренюк.

"Ну раз есть три представления, то я сегодня же позвоню премьер-министру и очень его попрошу помочь в увольнении господина Ноняка", - сказал Зеленский.

Кроме того, по сообщению пресс-службы президента, он призвал "найти законные способы уволить работников местной таможни, в отношении которых имеется информация об участии в контрабандных схемах, и найти им замену среди честных людей".

Ранее Зеленский потребовал отставки и. о. главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова.

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Теги: Владимир Зеленский, михаил ноняк, таможня, укртрансбезопасность
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