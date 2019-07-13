Зеленский: Попрошу Гройсмана уволить главу Укртрансбезопасности

Михаил Ноняк (фото - facebook.com/mihaylo.nonyak)

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Одесскую область, кроме увольнения и.о. главы ГФС Власова, потребовал увольнения таможенников, "в отношении которых имеется информация об участии в контрабандных схемах", а также главы Укртрансбезопасности Михаила Ноняка.

Как передает Укринформ, на совещании по развитию морских портов и.о. главы Одесской ОГА Светлана Шаталова о фактах коррупции среди инспекторов Укртрансбезопасности.

Замминистра инфраструктуры Владимир Лавренюк заявил, что в Кабмин направлено три представления на увольнение главы этого ведомства Ноняка. "К сожалению, недавно он был отстранен только на три месяца, пока шло очередное расследование", - сказал Лавренюк.

"Ну раз есть три представления, то я сегодня же позвоню премьер-министру и очень его попрошу помочь в увольнении господина Ноняка", - сказал Зеленский.

Кроме того, по сообщению пресс-службы президента, он призвал "найти законные способы уволить работников местной таможни, в отношении которых имеется информация об участии в контрабандных схемах, и найти им замену среди честных людей".

Ранее Зеленский потребовал отставки и. о. главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова.