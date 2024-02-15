Зеленский поручил Шмыгалю срочно переговорить с Туском после акции с зерном на асфальте

Президент заявил, что Украина воспринимает как очевидное нарушение принципов солидарности то, что происходит в отношении украинских грузов

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю срочно переговорить с польским коллегой Дональдом Туском в связи с протестами фермеров на границе. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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Президент сообщил, что провел совещание насчет пограничной ситуации с Польшей – дал поручение Шмыгалю срочно связаться с польским коллегой.

"Мы в Украине воспринимаем как очевидное нарушение принципов солидарности то, что происходило и продолжается в отношении наших граждан и украинских грузов. Украинское зерно на асфальте – это не просто несколько драматических кадров. Это свидетельство того, как эмоции могут становиться опасными", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что страны должны несмотря ни на что защищать добрососедство и солидарность, "которые меняют историю всей Европы к лучшему".

"И мы должны вместе с Польшей определить общее отношение, в частности, к импорту российского зерна и другому импорту из России на территорию стран Европы, чтобы защитить наши общества и, в частности, фермеров – и украинских, и польских. И должны всегда договариваться между собой – украинцы и поляки – чтобы наш общий враг в Москве не мог развернуть конфликты в нашем пограничном против и экономики, и границ, и суверенитета каждого из нас", – сказал президент.

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