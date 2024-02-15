Зеленський доручив Шмигалю терміново переговорити з Туском після акції із зерном на асфальті

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю терміново переговорити із польським колегою Дональдом Туском у зв’язку із протестами фермерів на кордоні. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

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Президент повідомив, що провів нараду щодо прикордонної ситуації з Польщею – дав доручення Шмигалю терміново зв'язатися із польським колегою.

"Ми в Україні сприймаємо як очевидне порушення принципів солідарності те, що відбувалося й триває щодо наших громадян та українських вантажів. Українське зерно на асфальті – це не просто кілька драматичних кадрів. Це свідчення того, як емоції можуть ставати небезпечними", – заявив Зеленський.

Він наголосив, що країни мають попри все захищати добросусідство та солідарність, "які змінюють історію всієї Європи на краще".

"І ми маємо разом із Польщею визначити спільне ставлення, зокрема, до імпорту російського зерна та іншого імпорту з Росії на територію країн Європи, щоб захистити наші суспільства і, зокрема, фермерів – і українських, і польських. І маємо завжди домовлятися поміж собою – українці й поляки, – щоб наш спільний ворог у Москві не міг розвернути конфлікти в нашому прикордонні проти і економіки, і кордонів, і суверенітету кожного з нас", – сказав президент.

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