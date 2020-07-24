Зеленский предлагает не отпускать под залог подозреваемых в наркопреступлениях

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект для "изоляции от общества" подозреваемых в тяжких наркопреступлениях

Президент Владимир Зеленский предлагает позволить судьям не предоставлять право выйти из СИЗО под залог подозреваемым в тяжких преступлениях в сфере оборота наркотиков. Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте Рады.

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Согласно пояснительной записке к законопроекту, президент считает проблему наркопреступности одной из самых острых социальных и правовых проблем Украины.

При этом, по его мнению, усилия в этом отношении правоохранителей нивелируются тем, что к подозреваемым в наркопреступлениях применяется альтернативная мера пресечения — залог.

"В интересах стабильного надежного существования и жизнедеятельности нации, сохранение ее физического и нравственного здоровья, крайне важна изоляция лиц, совершающих особо тяжкие преступления в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, на этапе досудебного расследования..." - поясняет Зеленский.

В связи с этим он предлагает расширить в Уголовном кодексе круг дел, при рассмотрении которых суд может отказать подозреваемому в залоге при избрании меры пресечения. Законопроект предусматривает право судьи не определять залог в случае ареста подозреваемого по ч. 3 ст. 307 (Незаконное изготовление, хранение, приобретение, транспортировка наркотиков, совершенные организованной группой, в больших размерах или с привлечением несовершеннолетнего) УК.

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Сейчас судья может назначать содержание под стражей без залога в четырех случаях: по подозрению в преступлении, совершенном с применением насилия или угрозой его применения; преступлении, повлекшем гибель человека; если подозреваемый уже нарушил меру пресечения в виде залога; если речь идет о создании, руководстве преступной организацией или участии в ней.

Вадим Ребрина

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