Зеленский предложил назначить Малюка главой СБУ

Президент Владимир Зеленский в понедельник официально внес в Верховную Раду кандидатуру Василия Малюка на должность главы Службы безопасности Украины. Сейчас он возглавляет это ведомство в статусе исполняющего обязанности.

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Зеленский планирует лично озпредставить это представление, говорится в проекте постановления.

Глава Службы безопасности Украины назначается Верховной Радой по представлению президента Украины.

Василий Малюк временно исполняет обязанности главы СБУ с июля 2022 года, когда с должности ушел Иван Баканов.

До этого он работал заместителем и первым заместителем главы СБУ.

Несколько лет назад Зеленский уволил Малюка с должности первого заместителя главы спецслужбы и начальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Тогда это объяснялось необходимостью активизации борьбы с контрабандой, темпы которой не устраивали президента.

Вскоре Малюка вернули к руководству СБУ.

Андрій Водяний

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