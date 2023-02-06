Зеленский предложил назначить Малюка главой СБУ
06.02.2023, 16:16
Фото: Facebook / СБУ
Президент Владимир Зеленский в понедельник официально внес в Верховную Раду кандидатуру Василия Малюка на должность главы Службы безопасности Украины. Сейчас он возглавляет это ведомство в статусе исполняющего обязанности.
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Зеленский планирует лично озпредставить это представление, говорится в проекте постановления.
Глава Службы безопасности Украины назначается Верховной Радой по представлению президента Украины.
Василий Малюк временно исполняет обязанности главы СБУ с июля 2022 года, когда с должности ушел Иван Баканов.
До этого он работал заместителем и первым заместителем главы СБУ.
- Несколько лет назад Зеленский уволил Малюка с должности первого заместителя главы спецслужбы и начальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Тогда это объяснялось необходимостью активизации борьбы с контрабандой, темпы которой не устраивали президента.
- Вскоре Малюка вернули к руководству СБУ.
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