Зеленский предоставил Пристайко ранг посла: указ

Президент Владимир Зеленский решил присвоить дипломатический ранг министру иностранных дел Вадиму Пристайко. Об этом идет речь в указе главы государства, опубликованном 30 сентября.
"Присвоить Пристайко Вадиму Владимировичу - министру иностранных дел Украины - дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла", - говорится в тексте документа.
Отметим, дипломатические ранги в Украине приравниваются к соответствующим рангам государственного служащего. Это определено законом О дипломатической службе.
Читайте также: Пристайко - о том, нужно или нет Украине быть в составе НАТО