Зеленский предоставил Пристайко ранг посла: указ

Вадим Пристайко (Фото - YES©2019. Фотограф Сергей Ильин)

Президент Владимир Зеленский решил присвоить дипломатический ранг министру иностранных дел Вадиму Пристайко. Об этом идет речь в указе главы государства, опубликованном 30 сентября.

"Присвоить Пристайко Вадиму Владимировичу - министру иностранных дел Украины - дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла", - говорится в тексте документа.

Отметим, дипломатические ранги в Украине приравниваются к соответствующим рангам государственного служащего. Это определено законом О дипломатической службе.

Пристайко был назначен главой МИД в правительстве Алексея Гончарука 29 августа 2019 года. До этого работал в Администрации президента и курировал внешнеполитические вопросы.

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