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Зеленский пригласил к себе журналистов – накормил шашлыками: фото

06.06.2021, 14:42
Зеленский пригласил к себе журналистов – накормил шашлыками: фото - Фото
Фото - Instagram Зеленского

Президент Владимир Зеленский пригласил к себе в резиденцию Залесье журналистов накануне Дня журналиста. Об этом он написал в своем Instagram. 

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"Разговор без табу, острые вопросы и мои честные ответы. Приятно, что такие встречи стали уже хорошей традицией", – написал Зеленский.

На кадрах, опубликованных в соцсетях Зеленского, есть глава Офиса президента Андрей Ермак, его советник Михаил Подоляк, а также замглавы ОП Сергей Шефир.

Читайте также: Зеленский в Залесье проводит закрытую встречу с журналистами – фото

Станислав Стороженко
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Владимир Зеленский журналист встреча Сергей Шефир андрей ермак шашлыки михаил подоляк
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