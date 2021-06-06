Зеленский пригласил к себе журналистов – накормил шашлыками: фото
06.06.2021, 14:42
Фото - Instagram Зеленского
Президент Владимир Зеленский пригласил к себе в резиденцию Залесье журналистов накануне Дня журналиста. Об этом он написал в своем Instagram.
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"Разговор без табу, острые вопросы и мои честные ответы. Приятно, что такие встречи стали уже хорошей традицией", – написал Зеленский.
На кадрах, опубликованных в соцсетях Зеленского, есть глава Офиса президента Андрей Ермак, его советник Михаил Подоляк, а также замглавы ОП Сергей Шефир.
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