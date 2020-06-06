Зеленский в Залесье проводит закрытую встречу с журналистами - фото

Президент Владимир Зеленский проводит закрытую встречу с журналистами в день их профессионального праздника в резиденции Залесье, сообщает корреспондент LIGA.net.

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Во встрече участвуют около 30 журналистов. Сначала журналистам предложили покататься с президентом на велосипедах по территории резиденции Залесье. После этого президент позвал всех на небольшой банкет.

Сейчас президент общается с журналистами. Детали разговора мы расскажем позже.