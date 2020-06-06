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06.06.2020, 15:25

Зеленский в Залесье проводит закрытую встречу с журналистами - фото

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Зеленский в Залесье проводит закрытую встречу с журналистами - фотоЗеленский в Залесье проводит закрытую встречу с журналистами - фотоЗеленский в Залесье проводит закрытую встречу с журналистами - фотоЗеленский в Залесье проводит закрытую встречу с журналистами - фотоЗеленский в Залесье проводит закрытую встречу с журналистами - фото
Зеленский в Залесье проводит закрытую встречу с журналистами - фотоЗеленский в Залесье проводит закрытую встречу с журналистами - фотоЗеленский в Залесье проводит закрытую встречу с журналистами - фотоЗеленский в Залесье проводит закрытую встречу с журналистами - фотоЗеленский в Залесье проводит закрытую встречу с журналистами - фото
Зеленский в Залесье проводит закрытую встречу с журналистами - фотоЗеленский в Залесье проводит закрытую встречу с журналистами - фотоЗеленский в Залесье проводит закрытую встречу с журналистами - фотоЗеленский в Залесье проводит закрытую встречу с журналистами - фотоЗеленский в Залесье проводит закрытую встречу с журналистами - фото

Журналисты покатались в президентом Владимиром Зеленским на велосипедах и покормили лошадей

Президент Владимир Зеленский проводит закрытую встречу с журналистами в день их профессионального праздника в резиденции Залесье, сообщает корреспондент LIGA.net.

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Во встрече участвуют около 30 журналистов. Сначала журналистам предложили покататься с президентом на велосипедах по территории резиденции Залесье. После этого президент позвал всех на небольшой банкет.

Сейчас президент общается с журналистами. Детали разговора мы расскажем позже.

  • 10 октября 2019 года Зеленский на протяжении 14 часов общался с представителями прессы: мероприятие для 300 журналистов в его офисе назвали "пресс-марафоном".
  • 22 апреля в эфире общенациональных телеканалов транслировали фильм "Год президентства Зеленского", подготовленный офисом президента.
  • 20 мая Зеленский провел пресс-конференцию в парке Мариинского дворца в Киеве: видео.

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Теги: Владимир Зеленский, журналисты, залесье, встреча с журналистами
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