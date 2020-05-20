Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Год назад Владимир Зеленский стал президентом Украины. Сегодня он дает пресс-конференцию

Президент Владимир Зеленский сегодня, в 10:30, дает пресс-конференцию по итогам года своего президентства в парке Мариинского дворца в Киеве.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ровно год назад Зеленский принес присягу украинскому народу и официально вступил в должность, став шестым президентом Украины.

В связи с карантином количество участников пресс-конференции ограниченно.

  • 10 октября Зеленский на протяжении 14 часов общался с представителями прессы: мероприятие для 300 журналистов в его офисе назвали "пресс-марафоном".
  • 22 апреля в эфире общенациональных телеканалов транслировали фильм "Год президентства Зеленского", подготовленный офисом президента.
  • 23 апреля заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что Зеленский даст пресс-конференцию по итогам года своего президентства, но в каком формате, пока неизвестно.

Видео: пресс-служба Офиса президента

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, пресс-конференция
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Пресс-конференция Владимира Зеленского: прямая трансляция
Пресс-конференция Владимира Зеленского: прямая трансляция
Редкое видео. В Австралии показали последние кадры вымершего хищника – видео
Редкое видео. В Австралии показали последние кадры вымершего хищника – видео
Депутат обнародовал записи о "коррупции" Порошенко и Байдена. Открыто дело - СМИ
Депутат обнародовал записи о "коррупции" Порошенко и Байдена. Открыто дело - СМИ
Идеи и Кейсы "Не навреди": где и как искать деньги во времена "коронакризиса"
Масштабирование бизнеса онлайн. АМКУ держит руку на пульсе
Мнение Масштабирование бизнеса онлайн. АМКУ держит руку на пульсе
Уроки Бассарабии: как найти решение от природных катаклизмов
Мнение Уроки Бассарабии: как найти решение от природных катаклизмов
Популярное
фото/видео
Пресс-конференция Владимира Зеленского: прямая трансляция
Пресс-конференция Владимира Зеленского: прямая трансляция
Редкое видео. В Австралии показали последние кадры вымершего хищника – видео
Редкое видео. В Австралии показали последние кадры вымершего хищника – видео 10:08
Депутат обнародовал записи о "коррупции" Порошенко и Байдена. Открыто дело - СМИ
Депутат обнародовал записи о "коррупции" Порошенко и Байдена. Открыто дело - СМИ 00:43
Малюська показал платную камеру в Львовском СИЗО и назвал тарифы: фото
Малюська показал платную камеру в Львовском СИЗО и назвал тарифы: фото 19.05.20, 18:57
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 