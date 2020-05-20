Пресс-конференция Владимира Зеленского: прямая трансляция

Президент Владимир Зеленский сегодня, в 10:30, дает пресс-конференцию по итогам года своего президентства в парке Мариинского дворца в Киеве.
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Ровно год назад Зеленский принес присягу украинскому народу и официально вступил в должность, став шестым президентом Украины.
В связи с карантином количество участников пресс-конференции ограниченно.
- 10 октября Зеленский на протяжении 14 часов общался с представителями прессы: мероприятие для 300 журналистов в его офисе назвали "пресс-марафоном".
- 22 апреля в эфире общенациональных телеканалов транслировали фильм "Год президентства Зеленского", подготовленный офисом президента.
- 23 апреля заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что Зеленский даст пресс-конференцию по итогам года своего президентства, но в каком формате, пока неизвестно.
Видео: пресс-служба Офиса президента