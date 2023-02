Зеленский пригласил Орбана в Украину

Президент Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посетить Украину. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

"Премьер-министр Венгрии приглашен в Украину, и надеемся, что он может быть здесь", – сказал он.

Жовква присутствовала на встрече Зеленского с венгерским премьером в рамках саммита лидеров ЕС в Брюсселе 9 февраля и, по его мнению, она прошла нормально.

"Это действительно была встреча президента Украины с премьер-министром Венгрии в кругу еще нескольких лидеров. И действительно, премьер-министр Венгрии первым подошел к президенту Украины и пожал ему руку", – сказал представитель Офиса президента.

.@PM_ViktorOrban following meeting with @ZelenskyyUA: Hungary will continue to provide humanitarian and financial assistance to Ukraine. "We support an immediate ceasefire to avoid further deaths. Hungary belongs to the peace camp." pic.twitter.com/y9Rbwd9RWV