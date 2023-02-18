Зеленский пригласил Орбана в Украину

Президент Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посетить Украину. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

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"Премьер-министр Венгрии приглашен в Украину, и надеемся, что он может быть здесь", – сказал он.

Жовква присутствовала на встрече Зеленского с венгерским премьером в рамках саммита лидеров ЕС в Брюсселе 9 февраля и, по его мнению, она прошла нормально.

"Это действительно была встреча президента Украины с премьер-министром Венгрии в кругу еще нескольких лидеров. И действительно, премьер-министр Венгрии первым подошел к президенту Украины и пожал ему руку", – сказал представитель Офиса президента.

.@PM_ViktorOrban following meeting with @ZelenskyyUA: Hungary will continue to provide humanitarian and financial assistance to Ukraine. "We support an immediate ceasefire to avoid further deaths. Hungary belongs to the peace camp." pic.twitter.com/y9Rbwd9RWV — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) February 9, 2023

Он сказал, что президент Украины неоднократно предлагал Орбану приехать в Киев и обсудить все волнующие Венгрию вопросы.

"Известна позиция Венгрии, которая говорит, что она не будет оказывать военную помощь Украине. Лучше всего в дипломатии – это всегда диалог, разговор. У президента Украины было несколько телефонных разговоров с премьер-министром Венгрии и до войны, и во время войны. Диалог есть. Но, конечно, во время полноценного визита есть гораздо больше возможностей и шансов провести его предметно и продуктивно", – сказал Жовква.

В конце января Орбан сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей". МИД вызвал посла Венгрии "для откровенного разговора", а один из командиров в ВСУ, украинский венгр, написал Орбану послание.

27 января Орбан заявил, что будет блокировать введение санкций ЕС против Росатома.

Андрій Водяний

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