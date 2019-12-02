Зеленский присвоил десантному батальону имя Героя Украины

Президент Владимир Зеленский распорядился присвоить имя Героя Украины полковника Тараса Сенюка 13 отдельному десантно-штурмовому батальону 95 отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовой войск ВСУ. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
Согласно указу, имя присвоено батальону за образцовое выполнение поставленных задач.
Теперь подразделение будет называться "13 отдельный десантно-штурмовой батальон имени Героя Украины полковника Тараса Сенюка".
Читайте также: Зеленский наградил польского режиссера орденом княгини Ольги