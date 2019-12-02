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Зеленский присвоил десантному батальону имя Героя Украины

Зеленский присвоил десантному батальону имя Героя Украины - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)
02.12.2019, 20:26

Согласно указу, имя присвоено батальону за образцовое выполнение поставленных задач

Президент Владимир Зеленский распорядился присвоить имя Героя Украины полковника Тараса Сенюка 13 отдельному десантно-штурмовому батальону 95 отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовой войск ВСУ. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Согласно указу, имя присвоено батальону за образцовое выполнение поставленных задач.

Теперь подразделение будет называться "13 отдельный десантно-штурмовой батальон имени Героя Украины полковника Тараса Сенюка".

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Владимир Зеленский ВСУ герой украины батальон
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