Зеленский присвоил звание Героя Украины исследователю Бабьего Яра Илье Левитасу

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) историку, исследователю трагедии Бабьего Яра Илье Левитасу. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Звание героя Украины присвоено Левитасу за выдающийся личный вклад в возрождение и развитие национальных культур Украины, сохранение и чествование памяти о трагедии Бабьего Яра, консолидацию украинского общества, многолетнюю плодотворную общественную и просветительскую работу, говорится в сообщении.

Левитас родился в 11 декабря 1931 года, умер 4 августа 2014-го. Он был автором и составителем 34 книг по истории еврейского народа, в том числе 12 книг о трагедии Бабьего Яра. Левитас опубликовал более 220 статей. В 1989 году он основал Совет национальных обществ Украины и первую всеукраинскую еврейскую организацию – Общество еврейской культуры Украины.

По инициативе и под руководством Левитаса был создан Фонд "Память Бабьего Яра", который выполнил большую работу по сохранению трагедии в памяти людей.

В 2020 году появилось несколько проектов по оцифровке исторических данных, в том числе и проект Музея истории Киева "Бабий Яр. Виртуальное воспоминание".

В ноябре 2020 года создана 3D-модель Бабьего Яра с точными локациями мест расстрелов евреев.

Вчера, 29 сентября 2021 года, исполнилось 80 лет со дня расстрела нацистами около 34 000 киевских евреев в Бабьем Яру.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.