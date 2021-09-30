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Зеленский присвоил звание Героя Украины исследователю Бабьего Яра Илье Левитасу

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30.09.2021, 10:40
Зеленский присвоил звание Героя Украины исследователю Бабьего Яра Илье Левитасу - Фото
Илья Левитас (Фото – скриншот видео)

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) историку, исследователю трагедии Бабьего Яра Илье Левитасу. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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Звание героя Украины присвоено Левитасу за выдающийся личный вклад в возрождение и развитие национальных культур Украины, сохранение и чествование памяти о трагедии Бабьего Яра, консолидацию украинского общества, многолетнюю плодотворную общественную и просветительскую работу, говорится в сообщении.

Левитас родился в 11 декабря 1931 года, умер 4 августа 2014-го. Он был автором и составителем 34 книг по истории еврейского народа, в том числе 12 книг о трагедии Бабьего Яра. Левитас опубликовал более 220 статей. В 1989 году он основал Совет национальных обществ Украины и первую всеукраинскую еврейскую организацию – Общество еврейской культуры Украины.

По инициативе и под руководством Левитаса был создан Фонд "Память Бабьего Яра", который выполнил большую работу по сохранению трагедии в памяти людей.

Денис Юдин
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Бабий Яр Владимир Зеленский герой украины Илья Левитас
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