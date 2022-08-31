Зеленский призвал Евросоюз выгнать всех российских пропагандистов

Президент Владимир Зеленский призвал Европейский Союз избавить себя от российских телеканалов и пропагандистов. Об этом он заявил, выступая 31 августа на Forum 2000 в Праге.

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Президент назвал это важным этическим шагом.

Он отметил, что российские пропагандисты продолжают свою деятельность на территории Европы, и российские телеканалы по-прежнему имеют доступ к европейской аудитории.

Зеленский напомнил, что российские СМИ – самый большой в мире источник дезинформации, они прилагают все силы, чтобы дискредитировать и разрушить европейскую демократию.

"Европа должна защитить себя от российской пропаганды. Ни одного российского пропагандиста, ни одного российского ТВ-канала не должно остаться на территории Европейского Союза", – сказал Зеленский.

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Наталия Медведева

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