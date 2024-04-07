Зеленский призвал Раду не выхолащивать изменения в мобилизацию: Нужен рабочий закон
Президент Владимир Зеленский считает, что Верховная Рада должна успокоиться и принять необходимые для выживания Украины изменения в мобилизацию, несмотря на то, как он отразится на политических рейтингах. Об этом он сказал в интервью украинскому телевидению.
По его мнению, в Верховной Раде и так слишком долго рассматривали законопроект о мобилизации – пора его принять.
"Мы говорим с парламентом, чтобы они проголосовали в ближайшие дни", – сказал он.
В противном случае, подчеркнул Зеленский, у Вооруженных Сил Украины могут возникнуть проблемы с резервами и отвечать за это будет парламент.
"Депутаты должны успокоиться и не ждать аплодисментов своему популизму. И поэтому вычищать закон нельзя. Надо смотреть на него реально. Он должен быть. Рабочий закон, который сработает. В противном случае тогда за резервы будет отвечать не военное командование государства, а парламент Украины. А это, я считаю, недопустимо", — добавил Зеленский.
Он напомнил, что Россия собирается мобилизовать дополнительно 300 000 солдат, и не факт, что она ограничится этим количеством.
- Верховная Рада Украины приняла законопроект №10449 о мобилизации в первом чтении В целом его должны рассмотреть на пленарной неделе 10-12 апреля.
- Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки завершил рассмотрение всех 4269 поправок к законопроекту о мобилизации и сейчас занимается сведением их в таблицу ко второму чтению.