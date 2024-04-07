Зеленский призвал Раду не выхолащивать изменения в мобилизацию: Нужен рабочий закон

Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский считает, что Верховная Рада должна успокоиться и принять необходимые для выживания Украины изменения в мобилизацию, несмотря на то, как он отразится на политических рейтингах. Об этом он сказал в интервью украинскому телевидению.

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"Сейчас только бессмысленные люди думают о собственных рейтингах, никаких рейтингов нет. Есть только один приоритет – Украина. Не сохраним Украину, ни у кого из политиков не будет никакого будущего. Мы должны сохранить Украину, нашу нацию. Для этого нужны изменения в законодательство. К сожалению, не все это понимают", – сказал он.



По его мнению, в Верховной Раде и так слишком долго рассматривали законопроект о мобилизации – пора его принять.

"Мы говорим с парламентом, чтобы они проголосовали в ближайшие дни", – сказал он.

В противном случае, подчеркнул Зеленский, у Вооруженных Сил Украины могут возникнуть проблемы с резервами и отвечать за это будет парламент.

"Депутаты должны успокоиться и не ждать аплодисментов своему популизму. И поэтому вычищать закон нельзя. Надо смотреть на него реально. Он должен быть. Рабочий закон, который сработает. В противном случае тогда за резервы будет отвечать не военное командование государства, а парламент Украины. А это, я считаю, недопустимо", — добавил Зеленский.

Он напомнил, что Россия собирается мобилизовать дополнительно 300 000 солдат, и не факт, что она ограничится этим количеством.