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Зеленский собрал Ставку: рассмотрели, что нужно ВСУ для запланированных на 2023-й операций

Цей матеріал також доступний українською
29.01.2023, 18:02
Зеленский собрал Ставку: рассмотрели, что нужно ВСУ для запланированных на 2023-й операций - Фото
Владимир Зеленский (Фото - ОП)

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем обсуждались потребности украинских сил в вооружении и технике, а также планы россиян на ближайший период.

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На заседании были заслушаны доклады по оперативной обстановке на фронте, в частности, на Донецком направлении и на юге.

"Рассмотрели важную информацию от разведки о возможных действиях врага на ближайший период. Готовимся ко всем возможным событиям", – сообщил Зеленский.

Также на Ставке обсуждались вопросы обеспечения ключевых потребностей Сил обороны Украины в основных образцах вооружения, военной технике и боеприпасах для проведения операций, запланированных на 2023 год.

"2023-й должен быть и обязательно будет годом нашей победы!" – заявил президент.

  • Предыдущее заседание Ставки Зеленский провел 26 января, в день массированной атаки россиян ракетами и дронами-камикадзе. Детально обсуждалась ситуация на Бахмутском направлении и поставки оружия и техники западными партнерами. 
Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский война ставка Донецкое направление
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