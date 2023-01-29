Зеленский собрал Ставку: рассмотрели, что нужно ВСУ для запланированных на 2023-й операций

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем обсуждались потребности украинских сил в вооружении и технике, а также планы россиян на ближайший период.

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На заседании были заслушаны доклады по оперативной обстановке на фронте, в частности, на Донецком направлении и на юге.

"Рассмотрели важную информацию от разведки о возможных действиях врага на ближайший период. Готовимся ко всем возможным событиям", – сообщил Зеленский.

Также на Ставке обсуждались вопросы обеспечения ключевых потребностей Сил обороны Украины в основных образцах вооружения, военной технике и боеприпасах для проведения операций, запланированных на 2023 год.

"2023-й должен быть и обязательно будет годом нашей победы!" – заявил президент.

Предыдущее заседание Ставки Зеленский провел 26 января, в день массированной атаки россиян ракетами и дронами-камикадзе. Детально обсуждалась ситуация на Бахмутском направлении и поставки оружия и техники западными партнерами.

Оксана Житнюк

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