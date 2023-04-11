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Зеленский провел заседание Ставки. Обсудили повышение эффективности управления в войсках

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2023, 16:40
Зеленский провел заседание Ставки. Обсудили повышение эффективности управления в войсках - Фото
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Среди прочего обсудили вопрос повышения эффективности системы управления и взаимодействия различных группировок сил безопасности и обороны Украины при выполнении боевых задач. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Участники заслушали доклады по общей оперативной обстановке на передовой и ситуации на участках фронта в пределах зон ответственности оперативно-стратегических группировок войск.

Руководство разведки проинформировало о возможных действиях государства-агрессора в ближайшей перспективе.

Участники заседания проанализировали состояние обеспечения подразделений боеприпасами.

Кроме того, было продолжено рассмотрение вопроса о комплектовании личным составом, вооружением и военной техникой созданных бригад сил обороны.

"Среди прочего члены Ставки обсудили вопросы повышения эффективности системы управления и взаимодействия различных группировок сил безопасности и обороны Украины во время выполнения боевых задач", – говорится в сообщении.

  • 7 апреля на прошедшем заседании Ставки поднимался вопрос предотвращения утечки информации о планах сил обороны.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский ставка
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