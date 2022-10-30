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Зеленский провел заседание Ставки, обсудили противодействие возможным действиям России

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2022, 18:07
Зеленский провел заседание Ставки, обсудили противодействие возможным действиям России - Фото
Владимир Зеленский (Фото - ОП)

Президент Владимир Зеленский сообщил в Facebook, что провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

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Президент сообщил, что на заседании обсудили оперативную ситуацию на фронте и возможные сценарии будущих действий агрессора.

Отдельно обсуждался вопрос обеспечения ВСУ боеприпасами и ремонта военной техники.

Также участники заседания проанализировали то, что уже сделано для защиты инфраструктурных и энергетических объектов Украины.

"Работаем на победу без выходных", – написал Зеленский.

Сергій Бережний
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Владимир Зеленский
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