Зеленский провел заседание Ставки, обсудили противодействие возможным действиям России

Президент Владимир Зеленский сообщил в Facebook, что провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

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Президент сообщил, что на заседании обсудили оперативную ситуацию на фронте и возможные сценарии будущих действий агрессора.

Отдельно обсуждался вопрос обеспечения ВСУ боеприпасами и ремонта военной техники.

Также участники заседания проанализировали то, что уже сделано для защиты инфраструктурных и энергетических объектов Украины.

"Работаем на победу без выходных", – написал Зеленский.

На предыдущем заседании Ставки 24 октября обсуждали фронт, действия России и энергетику.

Сергій Бережний

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