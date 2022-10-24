Зеленский провел заседание Ставки — обсуждали фронт, действия России и энергетику
Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом он сообщил в Telegram.
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По его словам, на заседании заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений про актуальную ситуацию на передовой и рассмотрели вероятные действия противника на ближайший период.
Также уделили внимание формированию защиты энергетической системы от атак оккупантов — остановились на процессе восстановления объектов критической инфраструктуры, поврежденных ракетными ударами и дронами-камикадзе.
Были рассмотрены альтернативные способы временного обеспечения населения и предприятий электроэнергией, пока идут восстановительные работы.
"Максимизируем наши усилия по безопасности объектов энергетической инфраструктуры. И помним, что каждый из выключенных ненужных электроприборов – это вклад в более быстрое восстановление стабильного и постоянного электроснабжения на всей территории Украины", — написал Зеленский.
- 22 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Ковелю Волынской области — в городе начались проблемы со светом и водой. В то же время россияне ударили по Луцку, Ровно и Хмельницкому — там также были перебои со светом и водой.
- В тот же день противник нанес удары по энергетической инфраструктуре в Одесской и Кировоградской областях — в регионах начались перебои со светом.
- Позже захватчики второй раз за день ударили по объекту критической инфраструктуры на Волыни.
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