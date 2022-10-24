Зеленский провел заседание Ставки — обсуждали фронт, действия России и энергетику

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом он сообщил в Telegram.

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По его словам, на заседании заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений про актуальную ситуацию на передовой и рассмотрели вероятные действия противника на ближайший период.

Также уделили внимание формированию защиты энергетической системы от атак оккупантов — остановились на процессе восстановления объектов критической инфраструктуры, поврежденных ракетными ударами и дронами-камикадзе.

Были рассмотрены альтернативные способы временного обеспечения населения и предприятий электроэнергией, пока идут восстановительные работы.

"Максимизируем наши усилия по безопасности объектов энергетической инфраструктуры. И помним, что каждый из выключенных ненужных электроприборов – это вклад в более быстрое восстановление стабильного и постоянного электроснабжения на всей территории Украины", — написал Зеленский.

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Дмитро Гриниченко

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