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Зеленский провел заседание Ставки — обсуждали фронт, действия России и энергетику

Цей матеріал також доступний українською
24.10.2022, 14:19
Зеленский провел заседание Ставки — обсуждали фронт, действия России и энергетику - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом он сообщил в Telegram.

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По его словам, на заседании заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений про актуальную ситуацию на передовой и рассмотрели вероятные действия противника на ближайший период. 

Также уделили внимание формированию защиты энергетической системы  от атак оккупантов — остановились на процессе восстановления объектов критической инфраструктуры, поврежденных ракетными ударами и дронами-камикадзе. 

Были рассмотрены альтернативные способы временного обеспечения населения и предприятий электроэнергией, пока идут восстановительные работы. 

"Максимизируем наши усилия по безопасности объектов энергетической инфраструктуры. И помним, что каждый из выключенных ненужных электроприборов – это вклад в более быстрое восстановление стабильного и постоянного электроснабжения на всей территории Украины", — написал Зеленский. 

Читайте также: Ракетные удары по Украине. Без света остались 1,5 млн людей в семи областях — ОП 

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский война критическая инфраструктура
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