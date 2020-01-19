Зеленский: Путин понимает мою позицию, что Украина – независимая

Владимир Зеленский и Владимир Путин (Фото: пресс-служба президента, ЕРА. Коллаж: LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский считает, что его позиция о независимости Украины ясна лидеру страны-агрессора РФ Владимиру Путину. Об этом он заявил в интервью The Times of Israel.

"Я не знаю, о чем он (Путин, - ред.) думает. Он не сказал мне. Я думаю, он понимает мое отношение: Украина - независимая страна. Мы большая страна, самая большая в Европе. Я думаю, что он понимает. Что он думает об этом? Это в его голове", - ответил президент.

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Зеленский также добавил, что сейчас у него начался диалог с главой РФ: впервые за три года прошел нормандский саммит, состоялось два обмена пленными, РФ вернула захваченные украинские корабли.

В 2008 году Коммерсантъ сообщал, что Путин якобы вспылил на закрытой встрече Россия-НАТО, назвав Украину "не государством, а территорией".

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