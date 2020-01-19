Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский: Путин понимает мою позицию, что Украина – независимая

Зеленский: Путин понимает мою позицию, что Украина – независимая - Фото
Владимир Зеленский и Владимир Путин (Фото: пресс-служба президента, ЕРА. Коллаж: LIGA.net)
19.01.2020, 23:32

Президент ответил на на тезис журналиста о том, что Путин однажды назвал Украину "не страной"

Президент Владимир Зеленский считает, что его позиция о независимости Украины ясна лидеру страны-агрессора РФ Владимиру Путину. Об этом он заявил в интервью The Times of Israel.

"Я не знаю, о чем он (Путин, - ред.) думает. Он не сказал мне. Я думаю, он понимает мое отношение: Украина - независимая страна. Мы большая страна, самая большая в Европе. Я думаю, что он понимает. Что он думает об этом? Это в его голове", - ответил президент.

Читайте также: Что затеял Путин в РФ: суть процессов и выводы для Украины

Зеленский также добавил, что сейчас у него начался диалог с главой РФ: впервые за три года прошел нормандский саммит, состоялось два обмена пленными, РФ вернула захваченные украинские корабли.

  • В 2008 году Коммерсантъ сообщал, что Путин якобы вспылил на закрытой встрече Россия-НАТО, назвав Украину "не государством, а территорией".

Читайте также: Послание Путина: узурпации власти и подготовка к большой войне

Напишите нам
Владимир Зеленский владимир путин независимость
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 