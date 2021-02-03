Зеленский распорядился провести инспекцию подразделений ВСУ на Донбассе
2 февраля Офис президента Владимира Зеленского начал инспекционную проверку состояния готовности к выполнению задач подразделений Вооруженных сил, выполняющих задачи в операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба ОП.
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Как отмечается, проверка утверждена распоряжением Зеленского от 1 февраля в соответствии с планом контроля за деятельностью ВСУ и других военных формирований в 2021 году.
В ОП сообщили, что основная цель инспекции – проверка боеготовности военных, а также эффективности руководства Минобороны и ВСУ.
Кроме того, отметили у Зеленского, инспекторы намерены выявить факторы, негативно влияющие на состояние готовности военных к выполнению задач.
К участию в инспекционной проверке привлечены представители ОП, Аппарата СНБО, Минобороны и ВСУ.
По результатам проверки будет подготовлен доклад и предложения по улучшению обороноспособности.
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