Зеленский распорядился провести инспекцию подразделений ВСУ на Донбассе

2 февраля Офис президента Владимира Зеленского начал инспекционную проверку состояния готовности к выполнению задач подразделений Вооруженных сил, выполняющих задачи в операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, проверка утверждена распоряжением Зеленского от 1 февраля в соответствии с планом контроля за деятельностью ВСУ и других военных формирований в 2021 году.

В ОП сообщили, что основная цель инспекции – проверка боеготовности военных, а также эффективности руководства Минобороны и ВСУ.

Кроме того, отметили у Зеленского, инспекторы намерены выявить факторы, негативно влияющие на состояние готовности военных к выполнению задач.

К участию в инспекционной проверке привлечены представители ОП, Аппарата СНБО, Минобороны и ВСУ.

По результатам проверки будет подготовлен доклад и предложения по улучшению обороноспособности.

Читайте также: Армия. В 2021-м планируют призвать 32 000 срочников – командование Сухопутных войск

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.