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Зеленский рассказал, что предлагал защитникам Мариуполя покинуть город, но они отказались

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2022, 21:20
Зеленский рассказал, что предлагал защитникам Мариуполя покинуть город, но они отказались - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот из видео)

Президент Владимир Зеленский заявил, что предлагал защитникам Мариуполя покинуть город, но те отказались. Об этом он сказал в интервью российским медиа.

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По словам Зеленского, семьи украинских военнослужащих, которые стоят на защите Мариуполя, обращались к нему, а сам он минимум раз в два дня выходит на связь с военными.

"Я им говорил, что я все понимаю, ребят, мы обязательно вернемся… Но если вы чувствуете, что вам нужно быть, и вы чувствуете, что так правильно, и что вы можете выжить, сделайте это. Я понимаю, как это выглядит для военного. Они сказали, что… Но я им дал это право выбора. Они сказали: "Мы не можем (покинуть город, – ред.). Тут раненые люди. Мы не бросим раненых". Мало того, они сказали: "Мы не бросим убитых". Чтобы вы поняли, в городе валяются трупы на дорогах, на тротуарах, просто валяются трупы. Их никто не убирает – российских солдат и граждан Украины, всех", – сказал Зеленский.

Он отметил, что украинские военнослужащие защищают город, защищают раненых и защищают мертвых, которых они хотят похоронить. При этом российские военные не дали вывезти ни раненых, ни убитых. Также неизвестно, вывозят ли россияне собственных убитых и раненых солдат.

Зеленский сообщил, что сейчас город заблокирован российскими войсками, заблокированы все въезды и выезды, заминирован порт, внутри города – гуманитарная катастрофа, так как заехать с продуктами питания, лекарствами и водой туда невозможно. Также российские военные обстреливают гумконвои, убивают водителей.

  • По данным мэра Мариуполя Вадима Бойченко, в результате обстрелов российских оккупантов пострадало 90% жилого фонда города, 40% не подлежит восстановлению. Эвакуированы 50% населения. В Россию депортированы от 20 000 до 30 000 горожан.

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Оксана Житнюк
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