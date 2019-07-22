Зеленский решил повысить привлекательность Карпат

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко./LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский издал указ о стимулировании экономического и туристического развития Карпатского региона. Об этом Офис президента сообщает в Facebook.

Отмечается, что указ № 543 "О развитии региона украинских Карпат" направлен на стимулирование социально-экономического развития, повышения инвестиционной привлекательности, развития рекреационного, туристического и этнокультурного потенциала региона украинских Карпат.

Зеленский обязал Кабмин за 2 месяца утвердить госпрограмму развития региона украинских Карпат на 2020 - 2022 годы с учетом концепции развития горных территорий.

Согласно тексту указа, правительство должно предусматривать в проектах закона о госбюджете на 2020-й и последующие годы расходы для реализации этой программы.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, основатель карпатского горнолыжного комплекса "Буковель" - компании "Скорзонера", официальными бенефициарами которой значатся Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

В феврале этого года Печерский районный суд Киева наложил очередной арест на активы группы Приват по делу о растрате 19 млрд кредитов рефинансирования, выданных НБУ ПриватБанку до национализации. Среди активов - и земли "Буковеля".