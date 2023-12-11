Зеленский: Россия всегда причастна к конфликтам в мире. В Латинской Америке также
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия всегда причастна к конфликтам, которые возникают в разных уголках мира. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Аргентине.
По его словам, вопрос безопасности очень важен для стран Латинской Америки из-за действий России по всему миру.
Он отметил, что "все должны быть на одной стороне", чтобы был мир и безопасность.
Зеленский заявил, что приехал в Аргентину по приглашению нового президента страны Хавьера Милея, а способствовала этому позиция последнего относительно войны РФ против Украины.
"Его позиция очень четкая по поводу осуждения российской агрессии, о поддержке Украины. Не двусмысленная, без какого-либо лишнего содержания. Просто очень конкретная позиция. Поэтому, безусловно, я хотел отблагодарить от нас и проговорить формулу мира и другие пункты", — заявил глава государства.
- На президентских выборах Милей набрал 55,8% голосов против 44,2% у министра экономики Серхио Массы из левоцентристского правительства.
- Новый президент Аргентины назвал Китай "убийственным", папу римского Франциска — "грязным левым", а вопрос изменения климата – "социалистической мистификацией".
- Политик выступал с заявлениями в поддержку Украины в войне против России и ходил со значком в виде украинского флага на костюме.
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