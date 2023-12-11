Зеленський: Росія завжди причетна до конфліктів у світі. У Латинській Америці також

Зеленський заявив, що приїхав до Аргентини через позицію нового президента країни Хав'єра Мілея

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія завжди причетна до конфліктів, що виникають у різних куточках світу. Про це він повідомив під час спілкування із журналістами в Аргентині.

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За його словами, питання безпеки дуже важливе для країн Латинської Америки через дії Росії у всьому світі.

Він зазначив, що "усі мають бути на одному боці", щоб був мир та безпека.

Зеленський заявив, що приїхав до Аргентини на запрошення нового президента країни Хав'єра Мілея, а сприяла цьому позиція останнього щодо війни РФ проти України.

"Його позиція дуже чітка з приводу засудження російської агресії, щодо підтримки України. Не двозначна, без будь-якого зайвого змісту. Просто дуже конкретна позиція. Тому, безумовно, я хотів віддячити від нас і проговорити формулу миру та інші пункти", — заявив глава держави.

На президентських виборах Мілей набрав 55,8% голосів проти 44,2% у міністра економіки Серхіо Масси із лівоцентристського уряду.

Новий президент Аргентини назвав Китай "вбивчим", папу римського Франциска – "брудним лівим", а питання зміни клімату – "соціалістичною містифікацією".

Політик виступав із заявами на підтримку України у війні проти Росії та ходив із позначкою у вигляді українського прапора на костюмі.

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