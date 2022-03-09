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Зеленский – российским солдатам: У вас еще есть шанс выжить. Просто уйдите домой

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2022, 12:33
Зеленский – российским солдатам: У вас еще есть шанс выжить. Просто уйдите домой - Фото
Президент Владимир Зеленский (фото - пресс-служба ОП)

Почти две недели сопротивления армии РФ показали, что украинцы не сдадутся. Но у российских солдат еще есть шанс выжить – если они покинут территорию Украины. Об этом в своем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

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"Мы будем воевать, пока не вернем свою землю и пока не ответим сполна за всех наших убитых людей. За убитых детей... У вас еще есть шанс выжить... Вы еще можете спастись. Если просто уйдете", – заявил Зеленский, обращаясь к российским солдатам.

Президент призывает не верить российским командирам, когда они говорят, что у армии РФ еще есть шансы в Украине: "И мы знаем – у нас есть перехваты – что ваши командиры уже все понимают... Вас здесь ничего не ждет. Кроме плена или гибели".

"Нужно заканчивать эту войну. Нужно возвращаться к миру. Уходите из наших домов, уходите к себе", – отметил Зеленский.

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Валерия Кондратова
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Владимир Зеленский война с россией
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