Зеленский – российским солдатам: У вас еще есть шанс выжить. Просто уйдите домой

Почти две недели сопротивления армии РФ показали, что украинцы не сдадутся. Но у российских солдат еще есть шанс выжить – если они покинут территорию Украины. Об этом в своем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы будем воевать, пока не вернем свою землю и пока не ответим сполна за всех наших убитых людей. За убитых детей... У вас еще есть шанс выжить... Вы еще можете спастись. Если просто уйдете", – заявил Зеленский, обращаясь к российским солдатам.

Президент призывает не верить российским командирам, когда они говорят, что у армии РФ еще есть шансы в Украине: "И мы знаем – у нас есть перехваты – что ваши командиры уже все понимают... Вас здесь ничего не ждет. Кроме плена или гибели".

"Нужно заканчивать эту войну. Нужно возвращаться к миру. Уходите из наших домов, уходите к себе", – отметил Зеленский.

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Валерия Кондратова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.