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Зеленский сформировал делегацию на Генассамблею ООН: список

Зеленский сформировал делегацию на Генассамблею ООН: список - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
19.09.2019, 15:45

Президент распорядился утвердить директивы делегации Украины на работу в Нью-Йорке: этот пункт его указа секретный

Президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации, которая будет представлять страну на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

В состав вошли:

Вадим Пристайко - министр иностранных дел, глава делегации;

Владимир Ельченко - постпред Украины при ООН, замглавы делегации;

Богдан Яременко - председатель комитета Рады по внешней политике;

Сергей Кислица - замглавы МИД;

Игорь Жовква - замглавы Офиса президента;

Оксана Коляда - министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц;

Виктория Кувшинникова - замдиректора-начальник отдела ООН департамента международных организаций МИД;

Алексей Луцкевич - замруководителя Главного управления по вопросам внешней политики, заведующий отделом многостороннего сотрудничества директората по вопросам внешней политики ОПУ;

Евгения Филипенко - директор департамента международных организаций МИД;

Руслан Нимчинский - и.о. директора департамента международной безопасности МИД.

Главе делегации разрешено привлекать для обеспечения работы в Нью-Йорке советников, экспертов и техработников.

  • 17 сентября начала работу 74-я сессия ГА ООН.
  • Этап дебатов начнется 24 сентября, а днем ранее в Нью-Йорк прилетит Зеленский.
  • Генассамблея состоит из 193 государств-членов ООН.
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