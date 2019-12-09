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"Зеленский шаг сделал". Германия призвала Путина к компромиссу

"Зеленский шаг сделал". Германия призвала Путина к компромиссу - Фото
Хайко Маас (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
09.12.2019, 14:11

По словам главы МИД Германии Хайко Мааса, Украина "сделала явный шаг вперед в вопросе демилитаризации"

Германия призвала Россию пойти на компромисс с Украиной в поисках решения проблемы мира на Донбассе. Об этом сообщает DW со ссылкой на министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса

резидент Владимир Зеленский сделал явный шаг вперед в вопросе демилитаризации, теперь мы, естественно, ожидаем того же от России", - заявил Маас.

Также он выразил надежду, что обе стороны продемонстрируют готовность предпринять решительные шаги для достижения прочного мира на Донбассе.

Маас объяснил, что отношения РФ и Европы в значительной степени зависят от того, как будет развиваться ситуация с урегулированием конфликта на Донбассе, поэтому Россия должна быть "проявить готовность к миру".

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Хайко Маас Владимир Зеленский владимир путин нормандский формат нормандский саммит
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