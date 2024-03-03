Зеленский: Ситуация с Польшей уже давно вышла за пределы экономики и морали

"Просто невозможно объяснить, как сложности истекающей кровью страны можно использовать во внутренней политической борьбе", – сказал президент

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что ситуация на границе с Польшей "давно вышла за пределы экономики и морали".

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"Нужно найти наконец-то решение и относительно ситуации, в частности, на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали. Просто невозможно объяснить, как сложности истекающей кровью страны можно использовать во внутренней политической борьбе. Впрочем, мы пройдем и это", – сказал глава государства.

Ранее спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, что польские фермеры по состоянию на утро 3 марта продолжают блокировать грузовое движение на шести автомобильных пунктах пропуска с Украиной.

Самая большая очередь – на пунктах пропуска "Краковец" и "Ягодин". На последнем поляки пропускают грузовики только в направлении Украины, и за сутки там проехало всего 70 машин.

Польские фермеры с 9 февраля начали общенациональный протест, заблокировав дороги по всей стране, в том числе ведущие к границе с Украиной. Также они начали препятствовать движению транспорта на пунктах пропуска из Украины, высыпали украинское зерно из грузовиков и вагонов.

29 февраля премьер Польши Туск после встречи со своей латвийской коллегой не исключил, что Польша может запретить импорт российской агропродукции.

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