Зеленський: Ситуація з Польщею вже давно вийшла за межі економіки та моралі

"Просто неможливо пояснити, як складнощі країни, що стікає кров’ю, можна використовувати у внутрішній політичній боротьбі", – сказав президент

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що ситуація на кордоні з Польщею "давно вийшла за межі економіки та моралі".

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"Потрібно знайти нарешті рішення і щодо ситуації, зокрема, на польському кордоні, яка вже давно вийшла за межі і економіки, і моралі. Просто неможливо пояснити, як складнощі країни, що стікає кров’ю, можна використовувати у внутрішній політичній боротьбі. Втім, ми пройдемо й це", – сказав глава держави.

Раніше речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів, що польські фермери станом на ранок 3 березня продовжують блокувати вантажний рух на шести автомобільних пунктах пропуску з Україною.

Найбільша черга – на пунктах пропуску "Краківець" та "Ягодин". На останньому поляки пропускають вантажівки лише у напрямку України, і за добу там проїхало лише 70 машин.

Польські фермери з 9 лютого розпочали загальнонаціональний протест, заблокувавши дороги у всій країні, зокрема ті, що ведуть до кордону з Україною. Також вони почали перешкоджати руху транспорту на пунктах пропуску з Україною, висипали українське зерно із вантажівок та вагонів.

29 лютого прем'єр Польщі Туск після зустрічі зі своєю латвійською колегою не виключив, що Польща може заборонити імпорт російської агропродукції.

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