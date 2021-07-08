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Зеленский назначил нового главу Ивано-Франковской ОГА: кто она

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2021, 21:12
Зеленский назначил нового главу Ивано-Франковской ОГА: кто она - Фото
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Бойчука с должности главы Ивано-Франковской облгосадминистрации и назначил на его место Светлану Онищук. Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента.

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Среди приоритетов работы нового главы Зеленский назвал развитие инфраструктуры и туристического потенциала региона, а также привлечение инвестиций.

Согласно справке ОП, Онищук родилась 1984 года в поселке Заболотов Ивано-Франковской области. В 2002 году окончила Снятинский сельскохозяйственный техникум по направлению "бухгалтерский учет". В 2005 году – Прикарпатский национальный университет им. Стефаника по направлению "правоведение". Доктор наук по государственному управлению.

Онищук работала юридическим консультантом частной агрофирмы. Проходила службу в органах внутренних дел в Прикарпатском юридическом институте Львовского университета внутренних дел. С 2012 года работала на различных должностях в Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы и его региональных подразделениях. С сентября 2019 – заместитель главы Ивано-Франковской ОГА.

26 декабря 2020 года Зеленский назначил Бойчука на должность главы Ивано-Франковской ОГА. 

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский ивано-франковск андрей бойчук светлана онищук
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