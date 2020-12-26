Зеленский назначил Бойчука новым главой Ивано-Франковской ОГА: что о нем известно

Андрей Бойчук стал новым главой Ивано-Франковской облгосадминистрации. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба главы государства.

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Также на сайте президента опубликован указ об увольнении Марии Савки, которая была и.о. главы ОГА.

В пресс-службе ОП пишут, что Бойчук получил высшее образование в Ивано-Франковском университете нефти и газа. Работал в структурах по обслуживанию магистральных газопроводов. С 2010 года занимал различные должности в компании Укртрансгаз. В 2014-2015 годах возглавлял департамент по вопросам функционирования и реформирования нефтегазового сектора в Минэнерго.

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В декларации Бойчука говорится, что он является бенефициаром ООО "ЛНГ ЛЕНДХОЛДЕР" и информагентства Правотудей. При этом указаны доходы за 2019 год лишь жены Бойчука, сведений о доходах нового главы ОГА нет.

Бойчук также задекларировал $300 000, $15 000 евро и 280 000 грн наличными. Он владеет 30% земельного участка площадью 1200 квадратных метров, проживает в жилье, которое принадлежит супруге.

Согласно декларации, автомобиль есть лишь у жены – Skoda Fabia 2006 года выпуска. У самого Бойчука – мотоцикл BMW за 170 000 грн.

Также в декларации указано, что Бойчук является руководителем общественных организаций "37 сотня самообороны Майдана" и "Корпус защитников Революции Достоинства".

18 декабря Зеленский назначил главой Запорожской ОГА Александра Старуха, который уже занимал эту должность при третьем президенте Викторе Ющенко, в 2008-2010 годах.

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Марк Сировой

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