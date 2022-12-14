Зеленский создал две военных администрации на пока оккупированной части Херсонской области

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании еще четырех военных администрации в Херсонской области, две из них расположены на пока еще оккупированной территории. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

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Президент в указе постановил образовать в Херсонской области:

- Белозерскую поселковую военную администрацию Херсонского района;

- Музыковскую сельскую военную администрацию Херсонского района;

- Присивашскую сельскую военную администрацию Каховского района;

- Тавричанскую сельскую военную администрацию Каховского района.

Присивашская и Тавричанская сельские военные администрации расположены на временно оккупированных территориях.

Григоровка – центр Присивашской сельской общины Каховского района Херсонской области.

Тавричанка – административный центр Тавричанского сельского совета.

Зеленский поручил Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины и Херсонской областной государственной администрации осуществить мероприятия, связанные с образованием этих военных администраций.

Указ президента вступил в силу со дня опубликования.

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Наталія Медведєва

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