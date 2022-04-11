Зеленский создал на Донбассе еще одну военную администрацию
11.04.2022, 06:04
Владимир Зеленский (Скриншот видео Офис президента)
Президент Владимир Зеленский подписал указ о созданиии Константиновской городской военной администрации. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.
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"Создать Константиновскую городскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области", – говорится в указе.
Президент распорядился назначить главой Константиновской ГВА Алексея Рослова, который до этого работал на должности руководителя Бахмутской районной госадминистрации Донецкой области.
Еще одним распоряжением Зеленский назначил новым руководителем Бахмутской РГА Сергея Кальяна.
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