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Зеленский: США помогают нам не дать России заморозить этот конфликт

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2022, 00:43
Зеленский: США помогают нам не дать России заморозить этот конфликт - Фото
Фото: Офис президента

Соединенные Штаты помогают Украине не позволить заморозить войну с Россией, потому что замороженные конфликты растягиваются на годы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский 42-му президенту США Биллу Клинтону во время видеоконференции.

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Зеленский поблагодарил Клинтона за всестороннюю поддержку со стороны США на разных уровнях, а также за личную поддержку Украины.

"США помогают нам не дать России заморозить этот конфликт. А это именно то, к чему стремится Россия. Мы хорошо знаем, что происходит с "замороженными конфликтами". Это растягивается на годы, десятки лет. Мы не можем этого допустить", – заявил президент.

Зеленский отметил важность дальнейшего усиления санкций против России. Он призвал Клинтона использовать личный авторитет для привлечения внимания мирового сообщества к обстрелам и минированию Запорожской АЭС и ядерному террору России.

"Для нас очень важно, чтобы общества, где свобода и демократия являются базовыми ценностями, не теряли ощущение актуальности войны в Украине", – заявил президент.

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Наталия Медведева
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Владимир Зеленский перемирие Билл Клинтон замороженный конфликт
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