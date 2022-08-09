Зеленский: США помогают нам не дать России заморозить этот конфликт

Соединенные Штаты помогают Украине не позволить заморозить войну с Россией, потому что замороженные конфликты растягиваются на годы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский 42-му президенту США Биллу Клинтону во время видеоконференции.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Зеленский поблагодарил Клинтона за всестороннюю поддержку со стороны США на разных уровнях, а также за личную поддержку Украины.

"США помогают нам не дать России заморозить этот конфликт. А это именно то, к чему стремится Россия. Мы хорошо знаем, что происходит с "замороженными конфликтами". Это растягивается на годы, десятки лет. Мы не можем этого допустить", – заявил президент.

Зеленский отметил важность дальнейшего усиления санкций против России. Он призвал Клинтона использовать личный авторитет для привлечения внимания мирового сообщества к обстрелам и минированию Запорожской АЭС и ядерному террору России.

"Для нас очень важно, чтобы общества, где свобода и демократия являются базовыми ценностями, не теряли ощущение актуальности войны в Украине", – заявил президент.

Читайте также: Эрдоган склонял РФ к переговорам, но она остановила процесс наступлением — посол в Турции

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.