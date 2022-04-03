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Зеленский: Цель российских войск – захватить Донбасс и юг Украины. Усиливаем оборону

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2022, 03:05
Зеленский: Цель российских войск – захватить Донбасс и юг Украины. Усиливаем оборону - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба ОП)

Российские оккупанты стремятся захватить Донбасс и юг Украины, украинские войска усиливают оборону. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 2 апреля.

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"Усиливаем оборону на восточном направлении и на Донбассе. Осознаем, что враг имеет резервы для усиления давления на востоке. В чем цель российских войск? Они хотят захватить и Донбасс, и юг Украины", – сказал Зеленский.

Президент сообщил, что украинские силы обороны продолжают возвращать контроль над громадами в Киевской и Черниговской областях. ВСУ не отпускают захватчиков без боя.

"Наш героический Мариуполь продолжает удерживать значительную часть вражеских сил. Благодаря этому сопротивлению, благодаря мужеству и стойкости других наших городов Украина получила бесценное время. То время, которое позволяет ломать тактику врага и ослаблять его возможности", – подчеркнул глава государства.

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Наталия Медведева
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Владимир Зеленский война
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