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Зеленский убрал Геруса с должности своего представителя в Кабмине

Зеленский убрал Геруса с должности своего представителя в Кабмине - Фото
Андрей Герус (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
11.11.2019, 09:56

Замена "слуге народа" уже найдена - это бывший госсекретарь Минэкономики, которые пришел на этот пост еще при Петре Порошенко - Алексей Перевезенцев

Сегодня, 11 ноября, президент Владимир Зеленский уволил главу энергокомитета Верховной Рады от Слуги народа Андрея Геруса с должности своего представителя в Кабинете министров. Соответствующий указ №838/2019 появился на сайте главы государства.

Следующим указом Зеленский назначил на эту должность Алексея Перевезенцева - вне штата.

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До работы на должности госсекретаря Министерства экономразвития и торговли в Кабмине Владимира Гройсмана Перевезенцев возглавлял юридический департамент МЭРТ. Также он входил в набсовет Энергобанка, Укрэксимбанка (по квоте на то время президента Петра Порошенко), НАК Нафтогаз Украины и ОПЗ.

С декларацией нового представителя президента в Кабмине, поданной в конце сентября, можно ознакомиться здесь.

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Андрей Герус алексей перевезенцев
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