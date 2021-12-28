Зеленский утвердил стратегию информбезопасности

Президент Владимир Зеленский утвердил стратегию информационной безопасности Украины, в которой информполитика России определяется как угроза для Украины и других стран. Соответствующий указ №685/2021 опубликован на сайте главы государства.

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Зеленский ввел с действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 15 октября 2021 года о стратегии информбезопасности.

"Утвердить стратегию информационной безопасности", – говорится в указе.

Одной из глобальных угроз – для Украины и других демократических стран – в принятой стратегии названа информационная политика России.

"Специальные информационные операции РФ направляются на ключевые демократические институции (в частности, избирательные), а специальные службы государства-агрессора пытаются усилить внутренние противоречия в Украине и других демократических государствах", – говорится в стратегии.

Как отмечается, применяемые Россией технологии гибридной войны против Украины, включая модели и механизмы информационного вмешательства, распространяются на другие государства, быстро адаптируясь к локальным контекстам и регуляторным политикам.

"Ограничительные меры (санкции) и эффективный механизм мониторинга и ответственности за их нарушение являются одним из действенных механизмов ответа на дезинформационную активность РФ как государства-агрессора", – сказано в стратегии информбезопасности Украины.

Первыми в списке национальных угроз названы информационное влияние России как государства-агрессора на украинцев, а также информационное доминирование РФ на временно оккупированных территориях Украины.

Контроль за выполнением решения СНБО о стратегии информбезопасности Зеленский возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова.

15 октября состоялось заседание СНБО, на котором был одобрен план обороны Украины, стратегии информбезопасности, биобезопасности и биологической защиты, в также введены санкции против некоторых физических и юридических лиц.

Наталия Медведева

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