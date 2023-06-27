UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский уволил директора Укроборонпрома

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 20:32
Зеленский уволил директора Укроборонпрома - Фото
Юрий Гусев (Фото: Укроборонпром)

Президент Владимир Зеленский уволил генерального директора Укроборонпрома Юрия Гусева. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Уволить Гусева Юрия Вениаминовича с должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" согласно поданному заявлению", – говорится в указе.

Гусев работал директором государственного концерна "Укроборонпром" с декабря 2020 года.

Собеседники LIGA.net сообщили, что после увольнения Юрий Гусев может возглавить одно из посольств Украины, например, в Чехии. Сам Гусев, по словам источников, планирует "работать над теми задачами, которые определит президент".

  • 26 июня концерн "Укроборонпром" признал проблемы с реализацией ракетной программы: значительная часть ее выполнена, но некоторые вопросы остаются нерешенными.

Читайте также: "Договорились полюбовно разойтись". Гусев уходит с поста главы Укроборонпрома

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир ЗеленскийувольнениеукроборонпромЮрий Гусев
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 