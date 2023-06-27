Зеленский уволил директора Укроборонпрома

Президент Владимир Зеленский уволил генерального директора Укроборонпрома Юрия Гусева. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

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"Уволить Гусева Юрия Вениаминовича с должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" согласно поданному заявлению", – говорится в указе.

Гусев работал директором государственного концерна "Укроборонпром" с декабря 2020 года.

Собеседники LIGA.net сообщили, что после увольнения Юрий Гусев может возглавить одно из посольств Украины, например, в Чехии. Сам Гусев, по словам источников, планирует "работать над теми задачами, которые определит президент".

26 июня концерн "Укроборонпром" признал проблемы с реализацией ракетной программы: значительная часть ее выполнена, но некоторые вопросы остаются нерешенными.

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