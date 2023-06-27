Зеленский уволил директора Укроборонпрома
27.06.2023, 20:32
Юрий Гусев (Фото: Укроборонпром)
Президент Владимир Зеленский уволил генерального директора Укроборонпрома Юрия Гусева. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Уволить Гусева Юрия Вениаминовича с должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" согласно поданному заявлению", – говорится в указе.
Гусев работал директором государственного концерна "Укроборонпром" с декабря 2020 года.
Собеседники LIGA.net сообщили, что после увольнения Юрий Гусев может возглавить одно из посольств Украины, например, в Чехии. Сам Гусев, по словам источников, планирует "работать над теми задачами, которые определит президент".
- 26 июня концерн "Укроборонпром" признал проблемы с реализацией ракетной программы: значительная часть ее выполнена, но некоторые вопросы остаются нерешенными.
Читайте также: "Договорились полюбовно разойтись". Гусев уходит с поста главы Укроборонпрома
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии