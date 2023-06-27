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Зеленський звільнив директора Укроборонпрому

Этот материал также доступен на русском
27.06.2023, 20:32
Зеленський звільнив директора Укроборонпрому - Фото
Юрій Гусєв (Фото: Укроборонпром)

Президент Володимир Зеленський звільнив генерального директора Укроборонпрому Юрія Гусєва. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

"Звільнити Гусєва Юрія Веніаміновича з посади генерального директора Державного концерну "Укроборонпром" згідно з поданою заявою", – йдеться в указі.

Гусєв працював директором державного концерну "Укроборонпром" із грудня 2020 року.

Співрозмовники LIGA.net повідомили, що після звільнення Юрій Гусєв може очолити одне із посольств України, наприклад, у Чехії. Сам Гусєв, за словами джерел, планує "працювати над тими завданнями, які визначить президент".

  • 26 червня концерн "Укроборонпром" визнав проблеми з реалізацією ракетної програми: значну частину її виконано, але деякі питання залишаються невирішеними.

Читайте також: "Домовилися полюбовно розійтися". Гусєв залишає посаду голови Укроборонпрому

Наталія Медведєва
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Володимир ЗеленськийукроборонпромзвільненняЮрій Гусєв
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