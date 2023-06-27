Зеленський звільнив директора Укроборонпрому

Президент Володимир Зеленський звільнив генерального директора Укроборонпрому Юрія Гусєва. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

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"Звільнити Гусєва Юрія Веніаміновича з посади генерального директора Державного концерну "Укроборонпром" згідно з поданою заявою", – йдеться в указі.

Гусєв працював директором державного концерну "Укроборонпром" із грудня 2020 року.

Співрозмовники LIGA.net повідомили, що після звільнення Юрій Гусєв може очолити одне із посольств України, наприклад, у Чехії. Сам Гусєв, за словами джерел, планує "працювати над тими завданнями, які визначить президент".

26 червня концерн "Укроборонпром" визнав проблеми з реалізацією ракетної програми: значну частину її виконано, але деякі питання залишаються невирішеними.

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