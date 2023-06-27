Зеленський звільнив директора Укроборонпрому
27.06.2023, 20:32
Юрій Гусєв (Фото: Укроборонпром)
Президент Володимир Зеленський звільнив генерального директора Укроборонпрому Юрія Гусєва. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.
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"Звільнити Гусєва Юрія Веніаміновича з посади генерального директора Державного концерну "Укроборонпром" згідно з поданою заявою", – йдеться в указі.
Гусєв працював директором державного концерну "Укроборонпром" із грудня 2020 року.
Співрозмовники LIGA.net повідомили, що після звільнення Юрій Гусєв може очолити одне із посольств України, наприклад, у Чехії. Сам Гусєв, за словами джерел, планує "працювати над тими завданнями, які визначить президент".
- 26 червня концерн "Укроборонпром" визнав проблеми з реалізацією ракетної програми: значну частину її виконано, але деякі питання залишаються невирішеними.
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