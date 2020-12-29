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Зеленский уволил главу Черкасской ОГА. Он проработал чуть больше трех месяцев

29.12.2020, 23:17
Зеленский уволил главу Черкасской ОГА. Он проработал чуть больше трех месяцев - Фото
Сергей Сергийчук (фото - facebook.com/sergiychuk.sergiy)

Президент Владимир Зеленский уволил с должности главы Черкасской облгосадминистрации Сергея Сергийчука, которого назначил в конце августа.

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Временно обязанности главы ОГА будет исполнять замглавы ОГА Виктор Гусак.

О причинах такого решения Офис президента не сообщает. 

В 17:50 Сергийчук написал пост в Facebook с отчетом о проделанной работе. О возможном увольнении он не упоминал. 

28 августа 2020 года Зеленский подписал указ о назначении сотрудника центрального аппарата СБУ Сергийчука главой Черкасской областной госадминистрации. 

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Черкассы сергей сергийчук

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