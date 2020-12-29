Зеленский уволил главу Черкасской ОГА. Он проработал чуть больше трех месяцев

Президент Владимир Зеленский уволил с должности главы Черкасской облгосадминистрации Сергея Сергийчука, которого назначил в конце августа.

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Временно обязанности главы ОГА будет исполнять замглавы ОГА Виктор Гусак.

О причинах такого решения Офис президента не сообщает.

В 17:50 Сергийчук написал пост в Facebook с отчетом о проделанной работе. О возможном увольнении он не упоминал.

28 августа 2020 года Зеленский подписал указ о назначении сотрудника центрального аппарата СБУ Сергийчука главой Черкасской областной госадминистрации.

Вадим Ребрина

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