Главой Черкасской ОГА стал сотрудник СБУ Сергийчук — Зеленский подписал указ о назначении

Новый глава области планирует заниматься образованием и инвестициями, а также — создавать новые рабочие места и запустить экспресс Киев-Черкассы

Сегодня президент Владимир Зеленский подписал указа о назначении главой Черкасской областной госадминистрации Сергея Сергийчука, сообщается на официальном сайте президента.

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У нового главы Черкасской ОГА несколько высших образований, одно из них - юридическое. В 1994 году он начал работать на Службу безопасности Украины, после - исполнял обязанности председателя Днепровской районной госадминистрации в Киеве. В 2019 году Сергийчук стал заместителем начальника Центра кибербезопасности Госспецсвязи, а в сентябре того же года вернулся в центральный аппарат СБУ.

Вручая служебное удостоверение, Зеленский отметил, что он хочет видеть от нового губернатора результат и что Сергийчуку желательно сразу начал действовать. "Хочется видеть что-то лучшее, чем есть", — добавил президент.

Новый глава Черкасской облгосадминистрации обозначил, что основными направлениями его работы станут привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест, обеспечение экономической и медицинской безопасности, а также улучшение качества образования.

Кроме того, выступая 26 августа на заседании Кабмина, Сергийчук сказал, что в его планах как можно быстрее запустить экспресс-поезд Киев-Черкассы — на нем время в пути до столицы будет занимать чуть меньше трех часов.

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Дарья Мостовая

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