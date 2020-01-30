Черкассы. Чиновников горсовета разоблачили на хищении 1,5 млн грн

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Прокуратура направила обвинительный акт в суд по делу о хищении 1,5 млн грн госбюджета в Черкасском городском совете. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Открыто уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса.

По версии следствия, четыре должностных лица горсовета заказали работы по ремонту улично-дорожной сети города и перечислили средства по договору субподрядчикам, которые не были сторонами в заключенном договоре. В результате этого подрядчик смог избежать уплаты налогов, а местный и государственный бюджеты недополучили более 1,5 млн грн

"С целью возмещения ущерба, причиненного государственным интересам действиями членов организованной группы, прокуратура области заявила также гражданский иск в рамках уголовного производства",- отметили в пресс-службе.

Справка. Согласно ч. 1 ст. 62 Конституции лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

12 января прокуратура Киевской области предотвратила незаконное расходование бюджетных средств на сумму свыше 18 млн грн городским советом Фастова.

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