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Черкассы. Чиновников горсовета разоблачили на хищении 1,5 млн грн

Черкассы. Чиновников горсовета разоблачили на хищении 1,5 млн грн - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
30.01.2020, 07:26

По данным Офиса генпрокурора, в суд направлен обвинительный акт

Прокуратура направила обвинительный акт в суд по делу о хищении 1,5 млн грн госбюджета в Черкасском городском совете. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Открыто уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса.

По версии следствия, четыре должностных лица горсовета заказали работы по ремонту улично-дорожной сети города и перечислили средства по договору субподрядчикам, которые не были сторонами в заключенном договоре. В результате этого подрядчик смог избежать уплаты налогов, а местный и государственный бюджеты недополучили более 1,5 млн грн

"С целью возмещения ущерба, причиненного государственным интересам действиями членов организованной группы, прокуратура области заявила также гражданский иск в рамках уголовного производства",- отметили в пресс-службе.

Справка. Согласно ч. 1 ст. 62 Конституции лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

  • 12 января прокуратура Киевской области предотвратила незаконное расходование бюджетных средств на сумму свыше 18 млн грн  городским советом Фастова.

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